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Россияне стали реже пользоваться доставкой продуктов

Infoline: российский рынок e-grocery сократился впервые с 2022 года

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пресс-служба «Яндекс Еды»

Российский рынок онлайн-продажи продуктов (e-grocery) по итогам апреля-июня сократился на 3,2%, до 300 млрд рублей. Спад фиксируется впервые со второго квартала 2022 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет Infoline.

Тем не менее в годовом выражении наблюдается значительный прирост — на 47%. По итогам первого квартала рынок e-grocery вырос на 55%.

Основная причина падения числа онлайн-заказов продуктов заключается в обострении кадрового голода, поясняют аналитики. Так, в марте этого года нехватка курьеров в стране составляла порядка 140 тыс. человек, а к концу года она может вырасти до 300 тыс.

Компаниям не хватает рабочих рук, в итоге они вынуждены снижать объемы промоакций, сокращать зоны работы сервисов и повышать стоимость доставки. Все это сказывается на спросе, заключили эксперты.

В условиях острого дефицита кадров российские компании уже начали «вербовать» на работу школьников. Будущих сотрудников начинают готовить с начальных классов.

Ранее стало известно, из каких стран чаще всего зовут работать в Россию.

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