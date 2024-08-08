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США перенаправили поставки газа из Европы на более привлекательный рынок

Поставщики газа из США переключились с Европы на более привлекательную Азию

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Depositphotos

Американские поставщики сжиженного природного газа (СПГ) стали отдавать предпочтение клиентам из Азии вместо Европы, несмотря на обещания поддержать ЕС после отказа от российских энергоносителей, пишет РИА Новости.

США переключились на азиатский рынок, как только цены на нем превысили европейские. И хотя стоимость СПГ в Европе сейчас почти вдвое выше, чем в прошлом десятилетии, этого оказалось недостаточно для удержания интереса американских трейдеров, отмечают аналитики.

Так, в конце июля спотовые партии в Азии на 17% превышали европейское направление: $12 и $10,3 за млн британских тепловых единиц соответственно.

По итогам прошлого месяца поставки американского СПГ в Европу почти сравнялись с российскими. Штаты поставили в страны ЕС 1,5 млн тонн топлива, а Россия — 1,3 млн тонн. Это минимальный разрыв с конца 2021-го. Для сравнения: в январе показатели составляли 5,2 против 1,5 млн тонн.

Согласно прогнозам, Азия в августе — сентябре продолжит оставаться в приоритете американских поставщиков.

До этого сообщалось, что страны ЕС за полгода увеличили закупки трубопроводного газа у России в 1,4 раза.

Ранее стало известно, что больше всего влияет на рост цен на газ в мире.

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