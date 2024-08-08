Названы профессии в России с самыми низкими зарплатами

Наименьшие заработные платы в России фиксируются у дворников — 32,6 тысячи рублей, уборщиков — 37,3 тысячи рублей, воспитателей и нянь — 40,5 тысячи рублей, а также учителей — 41,9 тысячи рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследования сервиса Headhunter.

«Наименьший доход сегодня получают дворники (32,6 тысячи рублей), что в 2,3 раза ниже среднего по стране. Уборщики зарабатывают 37,3 тысячи рублей, что в два раза ниже среднего показателя. Воспитатели и няни получают 40,5 тысячи рублей, учителя — 41,9 тысячи рублей, а мерчандайзеры — 43,9 тысячи рублей», — говорится в сообщении сервиса.

Медианная зарплата в России в настоящее время составляет 70-75 тысяч рублей. Кроме упомянутых профессий, в список с низкими зарплатами также входят артисты и психологи с доходом в 45,6 тысячи рублей, охранники с зарплатой 47,3 тысячи рублей и кассиры-операционисты с 48,4 тысячи рублей.

«В целом в топ-25 профессий с самой низкой оплатой труда чаще всего входят роли, которые не требуют профессионального образования или специфических навыков, либо те специальности, на которые сейчас нет высокого спроса», — пояснили в сервисе.

Также сообщалось, что средняя зарплата на рынке digital составила более 120 тысяч рублей. В 2024 году растет популярность профессий, связанных с дизайном, рекламой и контентом. В рейтинг профессий вошли такие специальности, как UI/UX-дизайнер, маркетолог-аналитик, бренд-менеджер, SMM-менеджер и другие. Это показало исследование IVK Media Solutions и SuperJob, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Ранее профсоюз летного состава России предупредил об угрозе дефицита пилотов.