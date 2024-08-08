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В России стало больше временно трудоустроенных работников

СДЭК: число временно трудоустроенных сотрудников за три года выросло на 40%

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Shutterstock/Ilona Kozhevnikova

За последние три года количество временно трудоустроенных в СДЭК россиян увеличилось примерно на 40%. Такую статистику «Газете.Ru» предоставили в пресс-службе компании.

По ее данным, в среднем доля таких сотрудников составляет 10% от всего штата.

«В целом по России тренд на временных сотрудников стали отмечать с конца 2023 года: количество заказов на платформах временной занятости за год увеличилось в 2,5 раза. Но востребованность такого персонала не равномерна. В первую очередь, это происходит из-за сезонности бизнеса. Самый востребованный период в этом плане — с сентября по декабрь», — отметили в пресс-службе.

Там уточнили, что перед новогодними праздниками нагрузки значительно увеличиваются, и компаниям необходимо усиливать штат, нанимать дополнительный персонал.

Самые частые вакансии для временного трудоустройства — водители-курьеры и кладовщики. С такими соискателями есть возможность подписать срочный договор на короткий срок, например, на несколько месяцев. В компании уточнили, что востребованы также контент-менеджеры.

Исследование было проведено в августе 2024 года.

Ранее стало известно, кому из россиян предлагают самые высокие зарплаты в августе.

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