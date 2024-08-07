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Польша вложит миллиарды злотых в реформу гражданской обороны

Bloomberg: Варшава потратит миллиарды на обновление системы гражданской обороны

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Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Польша готовится потратить миллиарды злотых на гражданскую оборону после начала Россией СВО. Об этом пишет Bloomberg.

Проект революционного законодательства призван обеспечить координацию ведомств в чрезвычайных ситуациях и выполнить рекомендации аудиторов по созданию всеобъемлющего правового акта для защиты населения, пишет издание.

«Это революционный проект, который меняет систему гражданской защиты», — заявил в среду министр внутренних дел Томаш Семоняк в интервью Публичному радио 1. По его словам, план потребует «многомиллиардных расходов» злотых.

Администрация стремится установить процедуры на основе существующих ресурсов и структур, включая противопожарную службу, здравоохранение, а также процессы оповещения о ЧС и механизмы кризисного управления.

Законопроект также предусматривает активное участие местных муниципалитетов, которые должны будут разработать планы эвакуации гражданского населения, составить списки объектов культурного наследия, а также сил и транспортных средств для проведения операций.

«Деньги — проблема, которая также присутствует здесь, поскольку это дорогостоящая система», — отметил Семоняк.

В мае премьер-министр Дональд Туск обозначил инвестиции в 10 млрд злотых ($2,5 млрд) на модернизацию стены вдоль границы с Белоруссией, созданной предыдущей администрацией.

Ранее в Польше заявили о демографическом кризисе на Украине.

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