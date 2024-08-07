Сохранение цен на нефть на текущем уровне стало проблемой для ОПЕК

ОПЕК+ столкнулась с устойчивым трендом снижения стоимости нефти ниже $75. Об этом пишет Bloomberg.

По мнению экспертов, Саудовская Аравия, Россия и их союзники могут поддерживать текущий уровень цен несколько недель или даже два-три месяца, пишет издание.

На встрече в середине года члены ОПЕК+ договорились о сложном соглашении, которое фактически увеличит предложение нефти каждый месяц, начиная с октября. Хотя сделка содержала типичную оговорку о возможности приостановки или отмены, трейдеры уловили посыл: больше нефти означает более низкие цены, и стоимость барреля сразу упала.

«Более чем через 60 дней после объявления сделки реальность действительно наступила — просто не так, как надеялся министр», — говорится в тексте. В понедельник цена на нефть марки Brent упала до $75,05 за баррель, минимума с начала января и на 10% ниже уровня до встречи ОПЕК+.

Эксперты не ожидают значительного дальнейшего снижения — пока. Тем не менее к концу летнего сезона на Северном полушарии спрос на нефть испытает сезонное снижение. Почти одновременно ОПЕК+ планирует начать наращивать предложение нефти с октября. Это перевесит физический рынок в сторону избытка предложения, подвергнув риску отметку $75 за баррель, отметило агентство.

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