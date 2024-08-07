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Стоимость газа в Европе взлетела до максимума в 2024 году

Биржевая цена газа в Европе превысила $435 за куб. м впервые с декабря

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Стрингер/РИА Новости

Цена газа в Европе превысила отметку в $435 за куб. м впервые в 2024 году. Об этом свидетельствуют данные торгов на Ice Futures.

Стоимость сентябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF в моменте поднималась до $443,53 за куб. м. По состоянию на 16:08 по московскому времени цена газа составила $436,18 за куб. м (+3,44%).

Драйвером роста газовых котировок выступают опасения вокруг транзита российского газа через территорию Украины, поясняют аналитики.

Сейчас единственным путем для поставок газа из РФ в Западную и Центральную Европу является украинская газоизмерительная станция «Суджа». На протяжении последних двух дней в Курской области ведутся бои и, по данным военкоров, одной из целей может быть ГИС.

До этого стало известно, сколько Россия заработала на продаже углеводородов с начала года. Нефтегазовые доходы РФ за семь месяцев выросли на 61,6% и достигли 6,8 трлн рублей.

Ранее Европа резко увеличила закупки российского газа по «Турецкому потоку».

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