Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России планируют вернуться к практике долгосрочных тарифов по ЖКХ

В Госдуме задумались о возврате долгосрочных тарифов ЖКХ на 5 лет

close
100%
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

В России могут вернуться к идее установления долгосрочных тарифов на услуги ЖКХ. Об этом пишет Forbes со ссылкой на проект плана рекомендаций по ключевым проблемам ЖКХ, поданный в Госдуму.

Депутаты Госдумы рекомендовали к марту 2025 года подготовить законопроект, закрепляющий тарифы на коммунальные ресурсы (воду, электричество, газ, отопление, вывоз мусора) не менее чем на 5 лет с учетом ежегодной индексации. Об этом свидетельствует проект рекомендаций рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере ЖКХ.

«Из-за отсутствия долгосрочного планирования инвесторы неохотно идут в сферу ЖКХ», — отметила зампред думского комитета по строительству Светлана Разворотнева.

По ее словам, до 2030 года на модернизацию инфраструктуры ЖКХ требуется ₽4,5 трлн, но в бюджете заложено лишь ₽900 млрд.

В Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения (РАВВ) считают, что долгосрочные тарифы позволят организациям четче планировать производственный процесс благодаря прогнозируемым денежным потокам.

«Сейчас невозможно спрогнозировать издержки хотя бы на год вперед», — посетовал представитель ассоциации.

Кроме того, рекомендуется установить минимум на 5 лет экономически обоснованный размер платы за жилищные услуги (содержание дома, лифтов, ремонт). Сейчас управляющие компании сами определяют эти тарифы, что приводит к износу инфраструктуры из-за нехватки средств.

До этого эксперт рассказал, что для эффективного использования льгот на оплату ЖКУ важно выбрать наиболее выгодную льготу, учитывать нормативы потребления, и проверять правильность начислений. Также существуют субсидии, если расходы на ЖКУ превышают определенный процент от дохода семьи.

Ранее россиян предупредили о серьезной опасности запаха сырости из подвалов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами