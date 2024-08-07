В России планируют вернуться к практике долгосрочных тарифов по ЖКХ

В России могут вернуться к идее установления долгосрочных тарифов на услуги ЖКХ. Об этом пишет Forbes со ссылкой на проект плана рекомендаций по ключевым проблемам ЖКХ, поданный в Госдуму.

Депутаты Госдумы рекомендовали к марту 2025 года подготовить законопроект, закрепляющий тарифы на коммунальные ресурсы (воду, электричество, газ, отопление, вывоз мусора) не менее чем на 5 лет с учетом ежегодной индексации. Об этом свидетельствует проект рекомендаций рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере ЖКХ.

«Из-за отсутствия долгосрочного планирования инвесторы неохотно идут в сферу ЖКХ», — отметила зампред думского комитета по строительству Светлана Разворотнева.

По ее словам, до 2030 года на модернизацию инфраструктуры ЖКХ требуется ₽4,5 трлн, но в бюджете заложено лишь ₽900 млрд.

В Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения (РАВВ) считают, что долгосрочные тарифы позволят организациям четче планировать производственный процесс благодаря прогнозируемым денежным потокам.

«Сейчас невозможно спрогнозировать издержки хотя бы на год вперед», — посетовал представитель ассоциации.

Кроме того, рекомендуется установить минимум на 5 лет экономически обоснованный размер платы за жилищные услуги (содержание дома, лифтов, ремонт). Сейчас управляющие компании сами определяют эти тарифы, что приводит к износу инфраструктуры из-за нехватки средств.

До этого эксперт рассказал, что для эффективного использования льгот на оплату ЖКУ важно выбрать наиболее выгодную льготу, учитывать нормативы потребления, и проверять правильность начислений. Также существуют субсидии, если расходы на ЖКУ превышают определенный процент от дохода семьи.

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