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В главной «кубышке» России стало меньше денег

Минфин РФ: объем ФНБ сократился до 12,3 трлн рублей

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Depositphotos

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) по состоянию на 1 августа сократился до 12,277 трлн рублей или 6,4% прогнозируемого на 2024 год ВВП. Это следует из данных на сайте Минфина РФ.

Для сравнения: на начало прошлого месяца в главной российской «кубышке» находилось 12,601 трлн рублей или 7% прогнозируемого ВВП.

Объем средств на банковских счетах в ЦБ (ликвидные активы ФНБ) на 1 августа составил $54 млрд. Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств фонда на счетах в иностранной валюте в Центробанке РФ за период с 15 декабря 2023 года по 31 июля 2024 года составила $68,3 млн.

До этого Минфин оценил дефицит бюджета России за январь — июль в 1,36 трлн рублей, или 0,7% ВВП.

Ранее стало известно, сколько Россия заработала на продаже нефти и газа с начала года.

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