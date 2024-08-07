Обедать в кафе стало дороже

Средний чек самых популярных блюд в российском общепите в июне — июле вырос на 9–11% по сравнению с прошлым годом, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на «Чек индекс».

Сильнее всего подорожали супы — в среднем на 11%, до 318 рублей за порцию. Цены на салаты увеличились на 10%. Так, одна порция сегодня обойдется в среднем в 295 рублей. За горячее с гарниром придется отдать около 337 рублей (+9%).

При этом россияне стали чаще заказывать эти позиции в кафе. Спрос на супы и салаты вырос на 12%, а на горячие блюда — на 15%.

Аналитики объясняют рост цен в меню подорожанием импортных и отечественных продуктов.

До этого в России зафиксировали резкий рост продаж натурального кофе. По итогам первых шести месяцев потребление увеличилось на 9%.

Ранее была названа самая большая статья расходов у российских пенсионеров.