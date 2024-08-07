Сбер повысил доходность продуктов накопительного страхования жизни

На фоне повышения ключевой ставки ЦБ до 18% СберСтрахование жизни, которая является дочерней компанией Сбера, обновила ставки гарантированной нормы доходности по продуктам накопительного страхования жизни (НСЖ). Об этом сообщили в пресс-службе страховой компании.

Отмечается, что речь идет о программах «Билет в будущее» и «Формула жизни» с единовременным взносом.

Как рассказал вице-президент Сбербанка, генеральный директор СберСтрахования жизни Игорь Кобзарь, исследования компании указывают на то, что цель россиян по накоплениям — 3,17 млн рублей. При этом 56% тех, кто формирует накопления, делает это в срок от 2–3 до 10 лет.

«Уверены, что с новыми ставками по нашим продуктам россияне смогут еще быстрее достичь своей цели. Так, например, клиент, вложивший 1 млн рублей, через 3 года получит 1 509 649 рублей, через 5 лет — 1 982 731 рублей. А через 10 лет уже 3 896 120 рублей, то есть, в 4 раза больше», — сказал Игорь Кобзарь.

Он добавил, что наличие страховой защиты даст уверенность в том, что даже если возникнет сложная жизненная ситуация, это не изменит их планов, и цель по накоплениям будет достигнута.

Сейчас в компании СберСтрахование жизни действует порядка 500 тыс. договоров накопительного страхования жизни. В январе-июне 2024 года компания произвела 11 тыс. выплат по завершившимся договорам НСЖ на 10 млрд рублей.