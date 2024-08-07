Финансист спрогнозировал курсы доллара, евро и юаня на следующую неделю

На следующей неделе курс рубля будет стабильным. Юань на бирже будет стоить 11,65 руб., официальные курсы доллара и евро составят 84,5 руб. и 92,5 руб. соответственно. Такой прогноз «Газете.Ru» дал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев.

«В пользу российской валюты может сыграть увеличение с 7 августа чистых продаж валюты в рамках бюджетного правила с 3 млрд до 7,3 млрд в день в рублевом эквиваленте. Также на стороне рубля жесткая денежно-кредитная политика и неуверенность спроса на иностранную валюту со стороны импортеров. Рубль может начать ослабляться позже, ближе к осени, по мере того, как будут восстанавливаться импортные потоки, а кроме того, в курс начнtт транслироваться снижение цены на нефть», — пояснил эксперт.

Аналитик «БКС Форекс» Анатолий Трифонов добавил, что обычно первая неделя месяца для рубля «медвежья», то есть способствующая его ослаблению, но на прошлой неделе курс российской валюты поддержала новость о росте валютных интервенций в августе и ослабление американской валюты на мировом рынке. Трифонов допустил, что на будущей неделе рубль укрепится к основным мировым валютам на 0,5%.

Официальные курсы доллара и евро, установленные ЦБ на 7 августа, составили 85,1646 руб. и 93,0265 руб. соответственно. По данным Мосбиржи на 11:48 мск 7 августа, юань стоит 11,772 руб.

Ранее аналитик предрек доллар по 90 рублей в начале осени.