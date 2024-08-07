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Названа причина подорожания корма для животных в России

РБК: корм для животных в России подорожал из-за инфляции

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РИА «Новости»

Большинство россиян (54%) назвали инфляцию главной причиной подорожания кормов для животных. Об этом пишет РБК со ссылкой на результаты исследования Vetcity Grooming и группы «Ренессанс Страхование».

34% опрошенных заявили, что их расходы на корм выросли, поскольку они стали покупать продукцию более высокого качества. 12% респондентов стали больше тратить на корм из-за того, что завели еще одного питомца. Еще 8% россиян рассказали, что начали заказывать корм из-за границы.

За первые полгода траты россиян на содержание домашних питомцев выросли более чем на треть. Корм является основной статьей расходов.

Согласно опросу, 63% россиян тратят на домашних животных в пределах 10 тыс. рублей в месяц, 29% — 10-20 тыс. рублей в месяц, 8% — от 20 тыс. рублей.

До этого сообщалось, что россияне сократили расходы на домашнее питание до минимума с 2019 года.

Ранее стало известно, сколько россияне тратят на отпуск.

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