Найдены доказательства причастности трех фигурантов к делу Булгакова

Суд получил доказательствва, подтверждающие причастность трех совладельцев «Грязинского пищевого комбината» к делу бывего заместителя министра обороны РФ Дмитрия Булгакова. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет об Александре Михайленко, Валерие Ковалевиче и Эльвире Смирновой. Сообщается, что причастность этих фигурантов подтверждают показания свидетелей, протоколы обысков и материалы, предоставленные следователем. При этом сами подозреваемые вину не признают.

До этого сообщалось, что арестованный по делу о коррупции Булгаков сотрудничает со следствием.

Экс-замглавы Минобороны России задержали 26 июля по делу коррупционной направленности. По данным правоохранительных органов, во время службы Булгакова в ведомстве действовала система поставки в войска некачественного питания по завышенной стоимости.

Согласно декларации о доходах от 2019 года, с которой ознакомилась «Газета.Ru», семья бывшего заместителя министра обороны владеет квартирой площадью 219 кв. м и домом 621,8 кв. м. 27 июля на недвижимость и счета Булгакова наложили обеспечительный арест.

Ранее в деле генерала Булгакова появились госконтракты на питание для кадетов.