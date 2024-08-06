Эксперт УК «Первая» рассказал о дальнейших сценариях на мировых рынках после обвала

Август и сентябрь традиционно считаются худшими месяцами для фондового рынка, рассказал директор по инвестициям УК «Первая» Андрей Русецкий.

По его словам, в этом году так и произошло — начало недели на мировых фондовых рынках ознаменовалось масштабным падением сразу в нескольких регионах.

Русецкий уточнил, что падение рынка США обусловлено сразу несколькими факторами. К ним он отнес высокие оценки технологических компаний на фоне ожиданий от монетизации инвестиций в ИИ, финансовые отчеты, которые совпали с ожиданиями инвесторов, а также неожиданно слабую статистику по рынку труда.

«Стоит также отметить, что фундаментально рынок был дорог, а дорогой рынок падает «громче», чем обычно», — добавил он.

Директор по инвестициям УК «Первая» уточнил, что размер дефицита бюджета США и текущий сезон отчетности не показывают ухудшения показателей компаний, поэтому о рецессии говорить рано.

«Рынки, скорее, принуждают ФРС к снижению ставки. Последние годы регулятор снижал ставку только под давлением ухудшения макропоказателей и падения на фондовом рынке. Распродажа произошла после повышения ставки (удорожания денег) в Японии и выхода данных о более высокой безработице в США», — сказал он.

По его словам, оба фактора являются дезинфляционными и открывают регулятору простор для маневра.

Также в компании отметили, что ожидание рецессии в условиях высокой ставки и возможности ее снижения является куда лучшим вариантом для ФРС, чем сценарий с вхождением в рецессию, сопровождающийся нулевой ставкой.

«Рынки это прекрасно понимают и ждут снижения. Мы считаем, что американский регулятор будет действовать в соответствии со своим планом, так как экстренное снижение ставки может дать рынкам неверный сигнал», — добавил Русецкий.

При этом он отметил, что несмотря на изолированность российского рынка, отечественные инвесторы обращают внимание на поведение глобальных рынков.

«Для нас также важна цена на нефть, которая тактически подогревается геополитикой на ближнем Востоке. Резкое торможение деловой активности в США и Европе с большей вероятностью приведет к снижению цен на нефть в среднесрочной перспективе, что негативно для России», — заключил директор по инвестициям УК «Первая».