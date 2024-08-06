Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Цена авиакеросина на бирже обновила рекорд

Стоимость керосина на товарной бирже превысила 84,2 тыс. руб.

close
100%
«Газпром нефть»

Стоимость реактивного топлива выросла на 4,07% — до нового максимума 84,22 тыс. руб./т. Об этом свидетельствуют данные торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ).

По данным СПбМТСБ, во вторник биржевая цена авиакеросина обновила исторический рекорд — 84,22 тыс. руб./т (+4,07% за день). Предыдущий максимум 83,871 тыс. руб./т был 2 августа. Удорожание авиатоплива происходит на фоне снижения стоимости других видов топлива. Так, Аи-92 подешевел на 0,23% (54,594 тыс. руб./т), Аи-95 — на 0,47% (73,7 тыс. руб./т). Летнее дизтопливо стало дешевле на 0,61% (61,377 тыс. руб./т).

Существенно упали цены на мазут (-3%, 29,406 тыс. руб./т) и сжиженные углеводородные газы (-0,4%, 37,591 тыс. руб./т).

До этого стало известно, что с 23 по 29 июля потребительские цены на бензин в России выросли на 0,42%, превысив общую инфляцию с начала года, составившую 4,99%. Средняя стоимость литра бензина на 29 июля достигла 57,3 руб., а цены на дизельное топливо увеличились на 0,28% за ту же неделю.

Ранее на Западе рассказали о срыве европейского плана по отказу от российского топлива

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами