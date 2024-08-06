Цена авиакеросина на бирже обновила рекорд

Стоимость реактивного топлива выросла на 4,07% — до нового максимума 84,22 тыс. руб./т. Об этом свидетельствуют данные торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ).

По данным СПбМТСБ, во вторник биржевая цена авиакеросина обновила исторический рекорд — 84,22 тыс. руб./т (+4,07% за день). Предыдущий максимум 83,871 тыс. руб./т был 2 августа. Удорожание авиатоплива происходит на фоне снижения стоимости других видов топлива. Так, Аи-92 подешевел на 0,23% (54,594 тыс. руб./т), Аи-95 — на 0,47% (73,7 тыс. руб./т). Летнее дизтопливо стало дешевле на 0,61% (61,377 тыс. руб./т).

Существенно упали цены на мазут (-3%, 29,406 тыс. руб./т) и сжиженные углеводородные газы (-0,4%, 37,591 тыс. руб./т).

До этого стало известно, что с 23 по 29 июля потребительские цены на бензин в России выросли на 0,42%, превысив общую инфляцию с начала года, составившую 4,99%. Средняя стоимость литра бензина на 29 июля достигла 57,3 руб., а цены на дизельное топливо увеличились на 0,28% за ту же неделю.

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