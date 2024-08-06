В России снизились цены на готовые квартиры

В июле 2024 года средняя стоимость квартир на вторичном рынке в России снизилась на 0,8%, а цена за квадратный метр — на 0,9%: до 7,6 млн руб. и 133 тыс. руб. соответственно. Об этом говорится в исследовании компании «Авито Недвижимость» (есть у «Газеты.Ru»).

По стоимости за «квадрат» самое доступное жилье на вторичном рынке в Брянске (79 тыс. руб. за кв. м), Ульяновске (83 тыс. руб.), Ижевске (84 тыс. руб.), Рязани, Ярославле и Кирове (по 92 тыс. руб.). Самые высокие цены — в Москве (395 тыс. руб.) и Санкт-Петербурге (217 тыс. руб.).

Спрос россиян на квартиры в старом фонде вырос на 0,4%. Сильнее всего интерес к вторичному жилью вырос в Туле (+12%), Ставрополе (+11%), Казани и Симферополе (+10% в обоих). Всего положительная динамика была зафиксирована в 21 из 33 городов исследования.

«На фоне роста спроса в сегменте вторичной недвижимости предложение в среднем по России за месяц сократилось на 0,6%. Вероятно, вторичное жилье стали чаще рассматривать потенциальные покупатели, которые ранее, до отмены массовой льготной ипотеки, были нацелены на квартиры в новостройках из-за более выгодной ставки по кредитам», — отметил управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин.

Он уточнил, что летом цены на жилье традиционно снижаются.

Исследование было проведено в августе 2024 года.

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