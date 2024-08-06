Стало известно, в какие страны россияне летали в первом полугодии

Турция по итогам первого полугодия возглавила список самых популярных зарубежных направлений у россиян. Число визитов приблизилось к 2,7 млн. Об этом сообщает АТОР.

Второе место заняли ОАЭ. За январь — июнь Эмираты посетило более 986,3 тыс. туристов из России. Следом идет Таиланд. Турпоток россиян в эту азиатскую страну за полгода составил почти 921 тыс. человек. Пятерку замыкают Китай и Египет с 793,5 тыс. и 667,2 тыс. посещений соответственно.

В топ-10 также вошли Абхазия (620 тыс.), Шри-Ланка (114,1 тыс.), Куба (113 тыс.), Вьетнам (108,6 тыс.) и Мальдивы (105 тыс.).

На эти десять стран пришлось 94,3% от всех зарубежных поездок в топ-30 популярных у россиян направлений.

До этого россиянам рассказали, как дешево съездить за границу в сентябре. Выяснилось, что самые бюджетные рейсы вылетают из Сочи, Санкт-Петербурга, Казани и Минеральных Вод.

Ранее стало известно, сколько иностранных туристов посетили Россию за полгода.