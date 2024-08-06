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В России резко подорожал проезд в плацкарте

Росстат: стоимость проезда в плацкарте выросла почти на четверть

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Shutterstock/Guas

Проезд в плацкарте нефирменного поезда дальнего следования по итогам января — июня подорожал в среднем на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, достигнув 287 рублей на 100 км пути. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на Росстат.

Средняя стоимость билета в нефирменное купе выросла на 15% год к году, до 438 рублей за 100 км.

Цена проезда в плацкартном вагоне фирменного поезда по результатам первого полугодия увеличилась на 17% и достигла 401 рубля, в фирменном купе — на 16%, до 595 рублей.

Аналитики объясняют подорожание ЖД билетов высоким спросом на внутренний туризм и высокими ценами на авиабилеты.

До этого в Турции оценили влияние западных санкций на турпоток из России. Спад посещаемости есть, однако он не критичный, заявил экономист Мустафа Реджеп Эрчин.

Ранее стало известно, сколько россияне тратят на отпуск.

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