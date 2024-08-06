Стало известно, где в РФ больше всего вакансий от 200 тыс. рублей

В Ханты-Мансийском автономном округе каждая десятая вакансия предлагает зарплату от 200 тыс. руб. и выше. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на исследование компании Headhunter.

Аналитики отмечают, что среди работодателей, готовых платить такие зарплаты, лидируют нефтегазовые компании (25% вакансий), за ними следует строительная отрасль (17%). Также высокие зарплаты предлагают в сферах промышленного оборудования и техники (14%), логистики и ВЭД (11%), а также энергетики (7%).

«Чаще всего высокооплачиваемую работу в компаниях предлагают водителям — 19% «дорогих» вакансий в Югре. А также на высокую оплату могут рассчитывать машинисты (12%) и сварщики (9%)», — сообщается в исследовании.

До этого стало известно, что большинство россиян соблюдают определенные «ритуалы» перед началом рабочего дня, такие как выпить чашку кофе, прочитать новости или проверить рабочие чаты. Опрос SuperJob показал, что 28% начинают день с кофе, 9% проверяют почту, а 7% заглядывают в планировщик задач.

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