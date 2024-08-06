Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, где в РФ больше всего вакансий от 200 тыс. рублей

Headhunter: в ХМАО каждая десятая вакансия с зарплатой от 200 тыс. руб.

close
100%
Depositphotos

В Ханты-Мансийском автономном округе каждая десятая вакансия предлагает зарплату от 200 тыс. руб. и выше. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на исследование компании Headhunter.

Аналитики отмечают, что среди работодателей, готовых платить такие зарплаты, лидируют нефтегазовые компании (25% вакансий), за ними следует строительная отрасль (17%). Также высокие зарплаты предлагают в сферах промышленного оборудования и техники (14%), логистики и ВЭД (11%), а также энергетики (7%).

«Чаще всего высокооплачиваемую работу в компаниях предлагают водителям — 19% «дорогих» вакансий в Югре. А также на высокую оплату могут рассчитывать машинисты (12%) и сварщики (9%)», — сообщается в исследовании.

До этого стало известно, что большинство россиян соблюдают определенные «ритуалы» перед началом рабочего дня, такие как выпить чашку кофе, прочитать новости или проверить рабочие чаты. Опрос SuperJob показал, что 28% начинают день с кофе, 9% проверяют почту, а 7% заглядывают в планировщик задач.

Ранее были названы сферы для быстрого трудоустройства в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами