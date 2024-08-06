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Стало известно, сколько получил российский бюджет от налогов за полгода

Доходы бюджета РФ от налогов за полгода выросли почти на треть

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Depositphotos

Налоговые поступления в российский бюджет по итогам первого полугодия выросли на 31% и составили 26,9 трлн рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниила Егорова.

Доходы бюджета от налога на доходы физлиц (НДФЛ) за шесть месяцев увеличились на 34%, от налога на добавленную стоимость (НДС) — на 23%. Нефтегазовые доходы за период подскочили на 43,4%.

«Данные за полугодие показывают достаточно хорошие тенденции в экономике... По концу года мы также прогнозируем выполнение бюджета, никаких существенных проблем мы здесь не наблюдаем», — резюмировал Егоров.

На днях в Госдуме предложили поднять НДФЛ для мигрантов до 30%. С инициативой выступила группа депутатов во главе с Леонидом Слуцким. По их словам, доходы иностранных специалистов должны работать на российский бюджет.

Ранее эксперт рассказала, как бизнесу минимизировать риски от повышения налога на прибыль.

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