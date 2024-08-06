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В Британии рассказали, когда ЕС и Меркосур договорятся по торговому соглашению

FT: ЕС и Меркосур планируют договориться по торговому соглашению к концу года

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Yves Herman/Reuters

Евросоюз и южноамериканский экономический блок Меркосур планируют завершить переговоры по торговому соглашению к концу года. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники.

По информации издания, к этому времени объединения решат спорные вопросы. В частности, ЕС и Меркосур будут готовы противостоять Франции, которая выступает против заключения соглашения.

Также источники газеты утверждают, что итоговое соглашение включит в себя климатические обязательства. Прежде этот пункт вызывал споры со стороны Парижа.

По данным Европейской комиссии, заключение соглашения создаст рынок в 780 млн человек. Европейские предприятия при этом смогут сэкономит более 4 млрд евро в год благодаря принятым тарифам.

Меркосур — общий рынок стран Южной Америки. В него входят Аргентина, Уругвай, Парагвай, Боливия и Бразилия. Меркосур объединяет свыше 250 млн человек и более 75% совокупного ВВП континента. Переговоры по торговому соглашению с ЕС проходят уже на протяжении двух лет.

До этого немецкая деловая газета Handelsblatt сообщила, что Евросоюз может заключить новый контракт с «Газпромом» после окончания срока действия договора на поставки газа через территорию Украины в декабре 2024 года.

Ранее Венгрия, Россия и Словакия обсудили приостановку транзита нефти через Украину.

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