Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Темпы роста потребительской активности россиян резко замедлились

РБК: у жителей России начали заметно снижаться темпы потребления

close
100%
Александр Кряжев/РИА «Новости»

В России темпы роста потребительской активности населения за полгода заметно замедлились — с 9,8% в конце зимы до 5,6% в начале лета. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Минэкономразвития и расчеты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

По мнению экспертов, объемы розничной торговли, платных услуг и оборот общественного питания начал замедляться с февраля.

«Таким образом, можно говорить о некотором замедлении потребительской активности», — отметили в пресс-службе Минэкономразвития.

Аналитики ожидают прохождения пиков потребительской активности и роста зарплат в ближайшее время.

До этого статистика показала, что лишь 1% россиян живет на пассивный доход. Как получать стабильный пассивный доход, «Газете.Ru» рассказал финансовый аналитик, экономист, эксперт в области инвестиций и автор долгосрочных стратегий инвестирования Алексей Линецкий.

Ранее родителям дали рекомендации, как откладывать деньги на обучение детей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами