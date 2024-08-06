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Россиянам рассказали, почему не стоит хранить сбережения дома

Финансист Хорошев назвал две причины не хранить наличные дома

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Shutterstock

Инфляция обесценивает наличные деньги, и чем дольше они хранятся «под матрасом», тем сильнее снижается их покупательская способность. Цены на товары и услуги будут расти, а сбережения — нет, сказал «Газете.Ru» гендиректор краудлендинговой платформы JetLend Роман Хорошев.

Он уточнил, что сейчас годовая инфляция составляет 9%. Ставки по вкладам и накопительным счетам выше. По словам Хорошева, если сейчас положить 100 тыс. руб. на накопительный счет в банке под 10% годовых (средний показатель), через два года на счете будет уже 121 тыс. руб. А если выбрать вклад со ставкой 15% — это уже 132 тыс. руб. в 2026 году.

«При этом накопительный счет можно пополнять без ограничений, и деньги не будут заморожены. В случае с наличными 100 тыс. руб. так и останутся 100 тысячами. При этом их ценность сильно сократится: 100 тысяч могут обесцениться до 80 тыс. руб. через два года. Санкции не влияют на рублевые вклады. Большинство актуальных ограничений, связанных со снятием денег со вкладов, затрагивают только валютные счета», — сказал Хорошев.

Эксперт также отметил, что при хранении наличных дома высок риск потерять их безвозвратно. Например, при пожаре или переезде.

Ранее ЦБ повысил ключевую ставку с 16 до 18% годовых.

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