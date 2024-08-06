В Москве подорожал набор школьника

Набор школьника в Москве с учетом всех трат на одежду, обувь, ранец и канцтовары подорожал на 6% в июне 2024 года по сравнению с июнем 2023-го, а набор школьницы — на 5%. В целом годовая инфляция в Москве в июне составила 9,5%. Об этом «Газете.Ru» рассказала главный экономист Главного управления Банка России по ЦФО Александра Львова.

«В школу 1 сентября дети традиционно приходят в классическом наряде: «светлый верх — темный низ». Такой набор из брюк, рубашки и джемпера для мальчика подорожал за год на 6%. Стоимость набора для девочки, который состоит из школьного сарафана и блузки, увеличилась за год на 5%. Основная причина увеличения цен на детскую одежду — рост цен на сырье и логистику», — отметила экономист.

По ее словам, еще один фактор — включение в цену роста издержек на оплату труда из-за нехватки персонала. Львова уточнила, что сохраняются сложности с заменой устаревших станков, ремонтом импортного оборудования, доставкой фурнитуры из-за рубежа. В то же время отечественные бренды активно расширяют свое производство в России и развивают сети собственных магазинов. По словам эксперта, в условиях высокой конкуренции продавцы детской одежды стараются удерживать демократичные цены на большинство позиций.

Львова добавила, что форма для спортивных занятий за год подорожала незначительно: спортивный костюм — на 4%, футболка — на 5%. Эксперт уточнила, что стоимость детских кроссовок за год выросла на 7%, в том числе из-за сокращения предложений привычных иностранных брендов. Экономист сказала, что товары завозятся по новым логистическим цепочкам, поэтому в цену теперь включены не только привычные перевозки, страховка и маркетинг, но и доставка. Она заметно усложнилась и стала дороже, в том числе из-за проблем с международными платежами.

Львова рассказала, что стоимость школьного рюкзака за год увеличилась на 6%, набор канцтоваров для школьников подорожал на 7%. Больше всего цены выросли на карандаши и фломастеры. По ее оценке, школьные ранцы и канцтовары стали дороже из-за импортных составляющих, сложностей с логистикой и проведением международных расчетов.

Цель ЦБ — годовая инфляция в целом по стране вблизи 4% в год. По прогнозу регулятора, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4-4,5% в 2025 году и сохранится около 4% в дальнейшем.

Ранее ЦБ повысил ключевую ставку с 16 до 18%.