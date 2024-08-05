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Стало известно, кто купил российские активы Hugo Boss

Ретейлер «Стокманн» закрыл сделку по приобретению Hugo Boss в России

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Пресс-служба «Мега»

«Стокманн» приобрел российский бизнес Hugo Boss. Об этом пишет агентство «Интерфакс» со ссылкой на данные единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Смена собственника ООО «Хьюго Босс Рус» состоялась 2 августа, согласно данным ЕГРЮЛ. Немецкий производитель одежды и аксессуаров прекратил онлайн-продажи и работу магазинов в России в марте 2022 года.

В конце апреля Виктор Евтухов, занимавший пост замглавы Минпромторга, сообщал об одобрении сделки правительственной подкомиссией по иностранным инвестициям.

Ожидается, что после завершения сделки в III квартале 2024 года в России откроются магазины ретейлера.

До этого стало известно, что Wildberries передала свой домен совместной с рекламным оператором Russ компании ООО «РВБ». Эта передача стала возможной после учреждения совместного предприятия, в котором 65% принадлежит Wildberries, а 35% — ООО «Стинн».

Ранее Raiffeisen сообщил об ускорении сворачивания бизнеса в России.

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