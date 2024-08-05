Стало известно, кто купил российские активы Hugo Boss

«Стокманн» приобрел российский бизнес Hugo Boss. Об этом пишет агентство «Интерфакс» со ссылкой на данные единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Смена собственника ООО «Хьюго Босс Рус» состоялась 2 августа, согласно данным ЕГРЮЛ. Немецкий производитель одежды и аксессуаров прекратил онлайн-продажи и работу магазинов в России в марте 2022 года.

В конце апреля Виктор Евтухов, занимавший пост замглавы Минпромторга, сообщал об одобрении сделки правительственной подкомиссией по иностранным инвестициям.

Ожидается, что после завершения сделки в III квартале 2024 года в России откроются магазины ретейлера.

До этого стало известно, что Wildberries передала свой домен совместной с рекламным оператором Russ компании ООО «РВБ». Эта передача стала возможной после учреждения совместного предприятия, в котором 65% принадлежит Wildberries, а 35% — ООО «Стинн».

Ранее Raiffeisen сообщил об ускорении сворачивания бизнеса в России.