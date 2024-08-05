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Индикатор паники на рынке США достиг пандемийных значений

Индекс страха VIX взлетел до максимума со времен пандемии 2020 года

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Xinhua/Global Look Press

Ключевой показатель ожидаемой волатильности на фондовом рынке США — индекс VIX — резко вырос в понедельник утром, достигнув максимальных значений за последние четыре года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным FactSet, индекс VIX поднялся до 55,6 пунктов (+135,61%). Выше показатель был только в период начала экстренных действий Федеральной резервной системы во время пандемии COVID-19. Тогда показатель достигал отметки 85,47 пункта.

Индекс VIX, который часто называют «индексом страха» Уолл-стрит, рассчитывается на основе рыночных цен опционов на индекс S&P 500. Он предназначен для измерения ожидаемой волатильности на ближайшие 30 дней.

После завершения распродаж, вызванных пандемией, значения VIX оставались на низком уровне, часто торгуясь ниже 20 пунктов. Нынешний всплеск индекса отражает резкий рост неопределенности и тревоги среди инвесторов.

«Нужно следить за VIX. Когда индекс достигает пика и начинает снижаться, восстановление рынка может быть таким же быстрым», — заявил глава исследовательского отдела Fundstrat Том Ли в эфире CNBC.

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