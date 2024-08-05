В Минске назвали нелегитимными санкции ЕС против руководителей белорусских СМИ

Министерство информации Белоруссии назвало нелегитимными санкции ЕС против руководителей крупнейших белорусских СМИ. Об этом говорится в сообщении на сайте министерства.

По данным министерства, речь идет о руководителях информагентства БЕЛТА и издательского дома «Беларусь сегодня», а также некоторых белорусских журналистах.

«Чиновники от ЕС в очередной раз продемонстрировали, что громкие рассуждения о демократии и свободе слова в «райском саду» напрочь разбиваются о действительность реальной европейской политики, которая проводится с грубейшими нарушениями норм международного права», — говорится в сообщении.

До этого Евросоюз добавил в санкционный список представителей силовых ведомств Белоруссии, а также гендиректора агентства «БелТА» и бывшего руководителя пресс-службы президента страны Дмитрия Жука.

Ранее Лукашенко ответил на то, что его называют диктатором.