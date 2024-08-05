Экономисты об обвале мировых рынков: «Россия останется вне шторма»

Финансовые аналитики наблюдают мощный обвал на мировых рынках на фоне угрозы рецессии в США. Такая ситуация вскоре перейдет на Европу, отразится на состоянии богатейших людей и стоимости криптовалюты, считает экономический и политический обозреватель Tsargrad.tv Юрий Пронько. По его мнению, изоляция России от мировых процессов позволит ей избежать назревающего кризиса.

Эксперт напомнил о падении индекса KOSDAQ в Южной Корее на 8% и обрушении Токийской фондовой биржи Nikkei Stock Average.

«Продолжение будет в Европе. Причина — резко возросшая вероятность рецессии в США», — заявил Пронько.

На рынке гособлигаций США также наблюдается неспокойная обстановка — они упали в цене на 3-4%, что считается достаточно масштабными показателями. О грядущей реакции европейских и американских банков и падении крипты предупредил политтехнолог Марат Баширов, подчеркнув, что рынки «не верят в американскую экономику».

Что касается России, то она, по прогнозам эксперта, останется «вне шторма», так как ее изолировали в ходе ужесточения санкционного режима.

Напомним, сообщалось, что индекс Токийской фондовой биржи Nikkei Stock Average зафиксировал масштабное падение — акции упали на 12,4%, что связано с паническими продажами на фоне возможной рецессии в США. Из-за обвала акций состояние 500 богатейших людей мира сократилось на $134 млрд за день.

Ранее стало известно, что россияне скучают по торговле акциями зарубежных компаний.