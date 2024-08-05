Индекс Мосбиржи упал вслед за обвалом Nikkei 225

Индекс Мосбиржи упал ниже 2860 пунктов вслед за обвалом основных показателей Токийской фондовой биржи. Об этом сообщает «Интерфакс».

Этот показатель стал минимальным для Мосбиржи за год. В том числе снизились в цене расписки акций «Сургутнефтегаза» (-2,3%), ПАО «Полюс» (-2,1%), «ТКС Холдинг» (-2,1%) и «АЛРОСА» (-1,9%).

5 августа обвал индекса Токийской фондовой биржи Nikkei 225 превысил 12% из-за риска рецессии в США.

Среднесуточная распродажа была крупнейшей в истории и хуже, чем во время «черного понедельника» в октябре 1987 года, когда Nikkei потерял 3836,48 пункта. Индекс упал на 12,4%, до 31458,42. В процентном отношении это второе по величине падение с 1987 года.

Индекс Nikkei отражает колебание курсов акций 225 крупнейших компаний Японии. Обвал важного показателя японской экономики на рынке связывают с опасениями рецессии в США.

Ранее обвал ключевого индекса Токийской фондовой биржи Nikkei стал рекордным за 37 лет.