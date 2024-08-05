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Индекс Мосбиржи упал вслед за обвалом Nikkei 225

Индекс Мосбиржи упал вслед за обвалом Токийской фондовой биржи Nikkei 225

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Юрий Воронцов/«Газета.Ru»

Индекс Мосбиржи упал ниже 2860 пунктов вслед за обвалом основных показателей Токийской фондовой биржи. Об этом сообщает «Интерфакс».

Этот показатель стал минимальным для Мосбиржи за год. В том числе снизились в цене расписки акций «Сургутнефтегаза» (-2,3%), ПАО «Полюс» (-2,1%), «ТКС Холдинг» (-2,1%) и «АЛРОСА» (-1,9%).

5 августа обвал индекса Токийской фондовой биржи Nikkei 225 превысил 12% из-за риска рецессии в США.

Среднесуточная распродажа была крупнейшей в истории и хуже, чем во время «черного понедельника» в октябре 1987 года, когда Nikkei потерял 3836,48 пункта. Индекс упал на 12,4%, до 31458,42. В процентном отношении это второе по величине падение с 1987 года.

Индекс Nikkei отражает колебание курсов акций 225 крупнейших компаний Японии. Обвал важного показателя японской экономики на рынке связывают с опасениями рецессии в США.

Ранее обвал ключевого индекса Токийской фондовой биржи Nikkei стал рекордным за 37 лет.

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