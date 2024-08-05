В России ожидают снижения объемов выдачи льготной ипотеки

Спрос на семейную ипотеку в России снизился после изменения условий программы в июле 2024 года, но не так резко, как ожидалось. По данным «Дом.РФ», за месяц россияне подали 152,6 тыс. заявок на получение льготных кредитов, что на 22% меньше, чем в июне, сообщает РБК.

Согласно новым правилам, на семейную ипотеку по ставке до 6% могут претендовать семьи минимум с двумя детьми, один из которых младше шести лет. Исключения сделаны для 35 регионов с низким объемом строительства, малых городов и семей с детьми-инвалидами.

Динамика подачи заявок в июле была неравномерной. После резкого спада в начале месяца количество обращений выросло до 50,7 тыс. в третью неделю и стабилизировалось на уровне выше 35 тыс. в неделю.

В Москве число заявок сократилось на 28,1% к июню, а в Санкт-Петербурге — на 37,6% к прошлому году. В 35 регионах с исключениями спад оказался менее заметным: 4,3% к июню и 11,5% к июлю 2023 года.

Эксперты считают, что снижение количества заявок обусловлено объективными факторами. Старший директор АКРА Ирина Носова отмечает, что в начале июля была неопределенность относительно новых условий программы.

Управляющий партнер сервиса ДВИЖ Дмитрий Охрименко подчеркивает, что по сравнению с началом года просадка составляет всего 10–15%.

Аналитики прогнозируют, что льготные программы сохранят доминирующее положение на ипотечном рынке во втором полугодии. Однако директор группы рейтингов НКР Егор Лопатин ожидает снижения объема выдач ипотеки более чем в 1,5 раза по сравнению с первым полугодием.

Эксперты также отмечают, что изменение условий программы может повлиять на поведение покупателей недвижимости. Возможно, часть потенциальных заемщиков переориентируется на другие виды кредитов или отложит покупку. Кроме того, в долгосрочной перспективе может наблюдаться тенденция к смене региона покупки недвижимости.

До этого стало известно, что спрос россиян на покупку жилья в новостройках в июле, по предварительным данным, просел на 20%.

Ранее были названы доходы россиян для покупки однокомнатной квартиры по семейной ипотеке.