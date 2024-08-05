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Россия и Сирия обсуждают переход на расчеты в национальных валютах

«Известия»: Россия ведет переговоры с Сирией о переходе на расчеты в нацвалютах

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Shutterstock

Россия и Сирия ведут переговоры о переходе на расчеты в национальных валютах в рамках усиливающегося экономического и торгового сотрудничества. Об этом «Известиям» сообщил представитель посольства Сирии в России.

«Ведутся постоянные встречи и консультации между представителями центральных банков Сирии и России по вопросу принятия национальных валют (сирийской лиры и российского рубля. — «Газета.Ru») во всех финансовых и коммерческих операциях», — говорится в сообщении.

Газета отмечает, что страны, попадающие под западные санкции, стремятся избегать расчетов в долларах и вывозить свои активы из США и ЕС. Эти государства переходят на расчеты в национальных валютах и создают альтернативные платежные системы. Россия активно применяет такие схемы в отношениях как с государствами СНГ, так и со странами Азии.

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) более 90% операций проводятся в национальных валютах. Например, между Россией и Китаем около 90% платежей проходят в рублях и юанях. Москва также полностью перешла на расчеты в национальных валютах с Ираном и начала этот процесс с Вьетнамом.

Ранее Россия и Азербайджан начали обсуждать переход в расчетах на нацвалюты.

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