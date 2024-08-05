Стало известно, сколько россияне тратят на отпуск

Чаще всего летний отпуск обходится россиянам в сумму от 30 тыс. до 50 тыс. рублей — так указали 23,1% опрошенных россиян. При этом почти столько же респондентов (22,9%) отметили, что им необходимо от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Это следует из опроса, проведенного сервисом онлайн-кредитования «Робот Займер». Результаты есть у «Газеты.Ru».

Еще 18,5% заявили, что укладываются в сумму от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, в то время как 16,5% отдадут на летний отдых более 100 тыс. рублей. Наконец, каждый десятый (12,3%) не планирует отдыхать этим летом, а 6,3% уложатся в минимальный бюджет (до 10 тыс. рублей).

Сравнивая свои траты на отпуск в этом году с прошлым, большинство россиян (42,0%) отметили, что летний отдых в 2024 году станет для них дороже. Вместе с тем 22,4% этим летом сэкономят на отпуске по сравнению с минувшим годом, а каждый пятый (21,1%) ориентируется на ту же сумму, что и в 2023-м.

Основной статьей расходов в отпуске опрошенные назвали досуг и развлечения — так считает каждый третий (31,3%). Еще 26,9% отмечают, что для их кошелька дороже всего обходятся билеты на самолет или поезд, а каждый четвертый (23,6%) главной тратой на летнем отдыхе считает проживание. А вот оставить «круглую сумму» на питание в отпуске планируют только 7,1%. Также 5,9% отдыхают по туристическим путевкам. Наконец, меньше всего среди россиян любителей потратиться в отпуске на шопинг и покупку сувениров — всего 3,7%.

Среди тех, кто этим летом отправится в отпуск, больше половины (56,4%) собираются пользоваться заемными средствами — кредитной картой, брать взаймы у близких или оформлять заем «до зарплаты». Еще 4,4% планируют взять потребительский кредит. В то же время, каждый третий (34,0%) ограничится тратами в рамках собственных средств, а еще 5,2% пока не определились, насколько затратным окажется отпуск.

Исследование проводилось путем опроса подписчиков официального сообщества «Займер» «ВКонтакте» в начале июля 2024 года. Респондентами стали более 1500 человек.

Ранее в Роскачестве рассказали, где отдыхали россияне в прошлом году.