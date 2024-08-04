Эксперт предположил дальнейший рост ключевой ставки до 19%

На следующем заседании Центрального банка России, вероятно, будет принято решение о повышении ключевой ставки до 19%, предположил в разговоре с NEWS.ru экономист Александр Разуваев.

По словам эксперта, такое решение положительно скажется на курсах валютных пар.

«Я считаю, что для поддержки в том числе и курса валют на ближайшем заседании ЦБ еще раз повысит ставку на 100 базисных пунктов до 19 в целом. Что, несомненно, положительно повлияет на курсы валютных пар», — пояснил Разуваев.

Центробанк поднял ключевую ставку сразу на два процентных пункта — с 16 до 18% — по итогам заседания 26 июля. В регуляторе уточнили, что инфляция в России ускорилась и существенно превысила апрельский прогноз.

По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, сработали все четыре триггера для повышения ключевой ставки: растет устойчивая инфляция, не охлаждается потребительская активность, растет жесткость рынка труда и реализовались новые проинфляционные риски, связанные с санкциями.

Ранее рейтинговое агентство АКРА спрогнозировало ключевую ставку в России на ближайшие годы