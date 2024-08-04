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Стало известно, в каком регионе РФ иностранцы зарабатывают миллиарды

URA.RU: курганские предприятия приносят миллиарды инвесторам из ОАЭ и Германии

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Несмотря на западные санкции, ряд курганских предприятий продолжает успешно работать под управлением иностранных инвесторов. Об этом сообщает портал URA.RU.

По информации издания, завод «Курганхиммаш» на 75% принадлежит компании из ОАЭ «Трекотэ консалтинг». Выручка предприятия в 2023 году составила 7 млрд рублей, а прогноз на 2024 год — 11 млрд рублей.

Агентство отмечает, что немецкий производитель BAUER Maschinen GmbH владеет 90% акций «Бауэр Машины — Курган». Выручка завода в 2023 году превысила 119 млн рублей, хотя это вдвое меньше прошлогодних показателей.

Издание также сообщает о британском инвесторе «Геллан Консталтинг», владеющем 50% долей в производителях соков «Фруктолайн» и «Фруктолайн Экспорт». Совокупная выручка этих компаний в 2023 году составила 354 млн рублей, а прогноз на 2024 год — около 500 млн рублей.

В середине июля стало известно, что большинство западных компаний продолжают работать в России, выполняя важные функции по переводу средств, об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что прекращение банковских услуг нанесет ущерб как российским, так и зарубежным компаниям.

Ранее Матвиенко заявила о недоверии к мировой финансовой системе.

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