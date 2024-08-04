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Литва помогла беженцам с Украины на €114 млн

Литва выделила беженцам с Украины €114 млн соцпомощи с 2022 года

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Ints Kalnins/Reuters

Литва с 2022 года выделила более €114 млн находящимся в стране украинским беженцам. Об этом сообщило агентство BNS со ссылкой на данные министерства труда и социальной защиты, передает ТАСС.

«С учетом средств в размере €8,7 млн, выделенных на текущей неделе правительством, общий объем помощи украинским беженцам по социальной линии с 2022 года превышает €114 млн», — говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что литовское правительство направит €8,7 млн евро на выплаты семьям пособий за детей, материальной поддержки школьников, коммунальных компенсаций за отопление и горячую воду.

По его данным, Литва с 2022 года приняла более 88 тыс. граждан с Украины. Часть из них выехала в другие страны, некоторые вернулись на родину.

Миграционный кризис в Европе был вызван началом СВО, после этого десятки тысяч украинцев были вынуждены уехать из страны.

В мае канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что украинские беженцы должны активнее искать работу и трудоустраиваться, если они хотят остаться в стране.

Ранее сообщалось, что в Польше ожидают нового наплыва беженцев с Украины.

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