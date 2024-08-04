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Российские предприниматели нашли новую нишу для развития

Рослесинфорг: объемы заготовки орехов в России в 2023 году увеличились на 5,4%

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Shutterstock

Площадь ореховых лесов в России выросла почти на 2% за год и превысила 10,1 млн га. Об этом пишет агентство «Прайм» со ссылкой на Рослесинфорг.

Большая часть орешников сосредоточена в Сибирском регионе. В 2023 году предельно допустимый объем заготовки орехов предпринимателями на землях лесного фонда составлял около 28,7 тыс. тонн. По данным ведомства, в прошлом году арендаторами было заготовлено порядка 20,3 тыс. тонн орехов, что на 5,4% больше, чем годом ранее.

Рост площадей ореховых лесов и увеличение объемов заготовки орехов свидетельствует о растущей популярности этого бизнеса среди российских предпринимателей, отметили в организации.

До этого стало известно, что крупнейшие российские маркетплейсы, такие как Wildberries, Ozon, «Мегамаркет» и «Яндекс Маркет», в первой половине 2024 года показали замедление роста оборотов, увеличившись лишь на 21% по сравнению с прошлым годом. Аналитики связывают это с насыщением рынка и снижением продолжительности жизни бизнеса селлеров на этих площадках.

Ранее в России зафиксировали рост потребления электроэнергии.

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