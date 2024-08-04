Финансист объяснил плюсы контролируемого госдолга для РФ

Россия не использует в полной мере инструмент госдолга для развития экономики. Об этом «Ленте.ру» рассказал финансовый аналитик Михаил Беляев, комментируя новость о том, что Россия в 2024 году вошла в топ-3 крупнейших экономик мира с самым низким госдолгом.

«На самом деле это указывает на то, что у нас есть еще дополнительные резервы для того, чтобы пользоваться этим инструментом более активно, о чем говорят многие эксперты», — отметил он.

Беляев подчеркнул, что госдолг — обычный финансовый инструмент, который при разумном использовании дает экономике дополнительные ресурсы.

«Начнем с того, что нам это ничего не дает. Потому что госдолг — это обычный нормальный финансовый инструмент, который, если им пользоваться осторожно и в разумных пределах, дает дополнительные ресурсы для развития экономики, для пополнения бюджета», — пояснил эксперт.

По словам аналитика, в западных странах, таких как США и Япония, госдолг равен или даже превышает ВВП.

«И если при динамичной экономике он своевременно обслуживается, то ничего в нем страшного нет. Это обычный финансовый инструмент», — добавил Беляев.

Американский госдолг в начале года превысил отметку $34 трлн. К концу июля 2024 года он преодолел отметку в $35 трлн. По прогнозам бюджетного управления конгресса США, к 2034 году он перешагнет планку в $50 трлн, что будет составлять более 122% от ВВП страны.

Ранее минфин США обязал держателей активов РФ отчитаться об их наличии.