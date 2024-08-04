Эксперты рассказали о замедлении оборотов торговли в российских маркетплейсах

Крупнейшие российские маркетплейсы столкнулись с замедлением роста оборотов в первой половине 2024 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитического сервиса «МойСклад».

По информации издания, обороты таких площадок, как Wildberries, Ozon, «Мегамаркет» и «Яндекс Маркет», выросли лишь на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это вдвое меньше показателя годичной давности, когда рост составил 42%.

«Коммерсантъ» отмечает, что замедление наблюдается и в онлайн-продажах. По данным Data Insight, в первом полугодии 2024 года они увеличились на 55% год к году, тогда как годом ранее рост составлял 97%.

Издание подчеркивает, что четыре крупнейших маркетплейса задают тренды в сегменте. По итогам 2023 года их совокупные продажи превысили 4 трлн руб. Wildberries достиг показателя в 2,1 трлн руб., Ozon — 1,5 трлн руб., «Яндекс Маркет» — 370 млрд руб., а «Мегамаркет» — 312 млрд руб.

«Снижение динамики роста оборотов маркетплейсов — неизбежный процесс», — заявил партнер Data Insight Федор Вирин.

По его словам, уже в 2023 году средняя российская семья тратила на маркетплейсах около 6,7 тыс. руб. в месяц, что является «слишком существенной суммой для удвоения в этом году».

Гендиректор «МойСклада» Аскар Рахимбердиев отметил снижение продолжительности жизни бизнеса селлеров на маркетплейсах. Среди начавших торговлю в 2022 году осталось 60%, а среди стартовавших в 2019 году — 89%. Эксперт рекомендует продавцам осваивать новые площадки, так как 78% из них сейчас торгуют только на одном маркетплейсе.

До этого россиян предупредили об изменениях на маркетплейсах. В связи с изменениями в Таможенном кодексе Евразийского экономического союза ввоз товаров в РФ может усложниться. При этом аналитик рынка товаров повседневного спроса Александр Анфиногенов отметил, что сильного роста цен, скорее всего, удастся избежать.

Ранее стала известна оценочная стоимость бизнеса объединившейся с Wildberries компании Russ.