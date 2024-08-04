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В России назвали размер средней пенсии по стране

Эксперт Подольская: средняя пенсия в России на 1 апреля составляла 20 941 рубль

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Depositphotos

Средняя пенсия в России по состоянию на 1 апреля составляет 20 941 руб., у работающих пенсионеров она составляет 17 484 рублей, а у неработающих находится на уровне 21 751 руб. Об этом РИА Новости сообщила заведующая кафедрой международных экономических отношений Южно-Российского института управления РАНХиГС Татьяна Подольская.

«На эту дату количество пенсионеров в РФ составило 40 982 100 человек. Из них 18,99% – работающие пенсионеры», - сказала она.

По словам Подольской, пенсию по старости на сегодняшний день получают 81,31% пенсионеров. Выплаты неработающим пенсионерам оказались выше, чем работающим, за исключением выплат пенсий по выслуге лет. Эксперт отметила, что размер средних пенсий может отличаться в 2-2,2 раза в зависимости от регионов.

«За счет «северных надбавок» самые высокие пенсии в Чукотском автономном округе – 33,4 тыс. руб., Камчатском крае – 30,2 тыс. руб. и Магаданской области – 30 тыс. руб. Низкие пенсии в Республике Дагестан – 15,3 тыс. руб», — добавила Подольская.

До этого кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Петр Щербаченко рассказал, что россияне могут увеличить свою пенсию за счет компенсации по уходу.

Ранее эксперт назвала поводы для прекращения выплаты пенсий.

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