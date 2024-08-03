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В Европарламенте предупредили ЕС о катастрофических издержках из-за Украины

Евродепутат Мариани: ЕС ждут издержки из-за снижения кредитного рейтинга Украины

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David Mdzinarishvili/Reuters

Евродепутат от французской партии «Национальное объединение» Тьерри Мариани на своей странице в соцсети X написал, что на фоне понижения кредитного рейтинга Украины финансовые издержки для стран Евросоюза, связанные с многомиллиардной помощью Киеву, будут катастрофическими. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в Европе не осознают, что предоставленная Украине помощь в виде займов, не будет выплачена обратно.

«Финансовые издержки для ЕС (и следовательно, для государств-членов, в числе которых Франция) будут катастрофическими», — говорится в публикации.

3 августа агентство S&P понизило кредитный рейтинг Украины до уровня «SD/SD», или «выборочный дефолт». Причиной снижения рейтинга стала официальная реструктуризация некоторых внешних займов со стороны украинских властей и приостановка выплат по затронутым облигациям до реструктуризации.

Ранее на Западе предупредили о растущих долговых рисках для США.

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