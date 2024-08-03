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Россиянам рассказали о возможности докупить пенсионные баллы

Экономист Щербаченко раскрыл возможность докупить пенсионные баллы

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Павел Лисицын/РИА Новости

Некоторые люди при выходе на пенсию обнаруживают, что у них недостаточно баллов или стажа, однако баллы можно докупить. Об этом заявил кандидат экономических наук Петр Щербаченко, пишет «Лента.ру».

Специалист отметил, что с каждым годом растут требования к минимальному стажу и пенсионным баллам. На данный момент необходимо иметь не менее 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов.

При нехватки баллов для выхода на пенсию у гражданина РФ есть три выхода, отметил Щербаченко. Можно либо продолжить работать и копить стаж, либо заполнить заявление на корректировку неучтенных периодов стажа. Есть также еще один вариант.

«Третий способ — приобрести недостающие баллы, чтобы восполнить пробелы в стаже», — отметил он.

На данный момент у СФР можно приобрести от одного до восьми пенсионных баллов.

До этого Щербаченко рассказывал, что россияне могут увеличить свою пенсию за счет компенсации по уходу. Размер соответствующей выплаты составляет 1,2 тыс. рублей в месяц.

Ранее Госдума приняла закон о прибавке к пенсии.

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