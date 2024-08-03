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Адвокат раскрыла способ узнать, прописаны ли в квартире мигранты без ведома владельца

Адвокат Бельская: узнать число прописанных в квартире людей можно в МФЦ или УМВД

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Существует несколько способов проверить, не прописал ли кто-то в квартире мигрантов, пишет News.ru со ссылкой на адвоката Екатерину Бельскую.

Информацию о прописанных в квартире людях по запросу предоставляют в МФЦ и МВД. Также узнать эти данные можно в паспортном столе УК или ТСЖ, перечислила эксперт.

Владелец жилья может сделать это намного проще — через «Госуслуги», уточнила она.

До этого юрист в сфере недвижимости Ирина Нигматуллина рассказала, как не стать жертвой мошенников при аренде жилья. Эксперт призвала россиян заключать письменный договор аренды с квартиросъемщиками. В документе необходимо указать дату и способ платежа, а также из чего состоит квартплата и за какой срок стороны должны предупредить друг друга о расторжении договора, отметила юрист.

Ранее стало известно, сколько россияне готовы платить по ипотеке.

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