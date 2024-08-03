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Названа оценочная стоимость бизнеса объединившейся с Wildberries компании Russ

РБК: бизнес объединившейся с Wildberries компании Russ оценили в 500 млрд рублей

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Аудиторская компания Б1 оценила бизнес оператора наружной рекламы Russ в 460–500 млрд рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителя Russ.

По его словам, в указанную сумму не входит стоимость доли компании в совместном предприятии с маркетплейсом Wildberries. Аудиторы при оценке «учитывали стоимость материальных и нематериальных активов бизнеса на текущий момент».

29 июля стало известно, что Wildberries передала свой домен совместной с Russ компании. Это стало возможным после того, как в начале июля маркетплейс и Russ учредили совместное ООО «РВБ». В нем 65% принадлежит Wildberries, а 35% — ООО «Стинн», которая владеет «Русс Аутдор». После этого муж основательницы маркетплейса Wildberries Владислав Бакальчук нанял команду юристов, чтобы помешать ООО «РВБ» получить домен Wildberries.

Ранее сооснователь Wildberries заявил о шансе на сохранение брака с Татьяной Бакальчук.

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