В петербургском метро снизились тарифы на размещение оборудования

В метрополитене Санкт-Петербурга снизили тарифы для сотовых операторов после вмешательства Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Об этом сообщает пресс-служба ФАС по городу.

«Служба выдала метрополитену предписание об установлении экономически обоснованных тарифов на услуги по размещению оборудования и кабелей операторов сотовой связи в тоннелях, подземных комплексах и станциях метро Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.

В результате руководство метрополитена выполнило предписание ФАС и снизило тарифы на размещение оборудования связи от 50% до 99%. Это позволит увеличить зоны покрытия и повысит удобство пользования сотовой связью для пассажиров.

До этого в столичном дептрансе москвичам напомнили, в каком случае поездка в метро обойдется в две тысячи рублей.

Москвичи, которые решили прокатиться по метро на электросамокате или другом средстве индивидуальной мобильности (СИМ), получат крупный штраф.

Ранее из-за слишком громкой рекламы ФАС завела дело на «ТВ Центр».