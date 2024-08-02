Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России обнаружили производство фальшивых Marlboro и Kent на миллионы рублей

ФСБ нашла контрафакт Marlboro и Kent на 800 млн рублей

close
100%
Depositphotos

На Калужской табачной фабрике (КТФ) нашли контрафакт Marlboro, Kent, Rothmans, а также сигарет под белорусской маркой Корона Kalipso на 800 млн рублей. Об этом сообщает РБК.

Табачная продукция выпускалась под видом настоящей на производственных линиях КТФ. Сотрудники ФСБ в ходе обыска изъяли более 6,2 млн пачек фальсифицированных сигарет, а также порядка 300 тыс. поддельных акцизных марок Белоруссии и 500 тыс. поддельных марок «Гознака».

КТФ выпускает сигареты G Armani Style, Uberto Gucci, Faraon, «Аргумент», «Титан», Laser и другие. На сайте предприятия указано, что оно работает по всей России и странам СНГ.

В 2023 году российский бюджет лишился 130 млрд рублей из-за нелегальных сигарет.

До этого сообщалось, что доля нелегального табака на отечественном рынке по итогам июля сократилась до 11,3%.

Ранее стало известно, сколько россияне потратили на сигареты за шесть месяцев.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами