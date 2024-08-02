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Россиянам раскрыли малоизвестный способ увеличить пенсию

Экономист Щербаченко: размер пенсии можно увеличить за счет компенсации по уходу

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Павел Лисицын/РИА Новости

Россияне могут увеличить свою пенсию за счет компенсации по уходу, заявил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Петр Щербаченко. Его слова приводит «Лента.ру».

Размер выплаты по уходу составляет 1,2 тыс. рублей в месяц. Она предназначена для поддержки россиян, которые не могут самостоятельно заботиться о себе, и прибавляется к пенсии, отметил экономист.

«Даже если пожилой человек активен, патронаж может быть оформлен», — заявил Щербаченко.

Чтобы оформить компенсацию тому, кто ухаживает за пожилым человеком, необходимо прийти вместе с подопечным в отделение Социального фонда России, где тот получает пенсию, и написать два заявления: одно от пенсионера — о согласии на уход, и другое — от ухаживающего — о назначении компенсации. Также это можно сделать через портал Госуслуг.

Пенсионеры могут сами решать, как использовать компенсацию по уходу: передать ухаживающему или оставить себе, отметил Щербаченко. Он также подчеркнул, что для оформления выплат необходимо, чтобы ухаживающий не имел официального трудоустройства.

До этого сообщалось, что в 2025 году россиян ожидает двойная индексация страховых пенсий по старости.

Ранее эксперт назвала поводы для прекращения выплаты пенсий.

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