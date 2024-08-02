Ключевой японский индекс Nikkei показал второе крупнейшее падение за всю историю

Ключевой японский индекс Nikkei в пятницу, 2 августа, показал второе крупнейшее падение за всю историю. Котировки опустились ниже 36 тыс. пунктов впервые с октября 1987 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Индикатор закрылся на отметке 35 909,63 пункта, потеряв 5,81% за торговую сессию. Драйвером падения стали новости из США, а именно слабые данные за июль о состоянии американской промышленности. Инвесторы опасаются, что это свидетельствует о замедлении темпов роста ВВП Штатов.

Между тем курс иены на этом фоне укрепился до 148,6-149,7 за доллар. Месяц назад курс японской национальной валюты достигал максимальных с 1980-х 161 иены за доллар.

Власти Японии в июле израсходовали триллионы иен на поддержку курса нацвалюты. За период с 27 июня по 29 июля на валютные интервенции было потрачено 5,5 трлн иен ($36,6 млрд).

Ранее банк Японии повысил ставку до максимума с 2008 года.