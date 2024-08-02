Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Производство парфюма в России достигло рекорда

Производство парфюма в России за полгода достигло рекордных 51,6 млн флаконов

close
100%
Shutterstock

По итогам первого полугодия в России произвели 51,6 млн флаконов парфюма. Это рекордный показатель с начала маркировки парфюмерной продукции (2021 год). Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистику «Центра развития перспективных технологий» (ЦРПТ).

Для сравнения: за январь — июнь 2023 года было выпущено 39,3 млн флаконов, а за аналогичный период 2022-го — 34,7 млн флаконов.

Сильнее всего за полгода выросло производство духов — в 2,5 раза, до 12,4 млн флаконов. Выпуск одеколонов и душистой воды увеличился на 30,7%, до 5,1 млн флаконов, перфорированной воды — на 29,4%, до 13,2 млн флаконов.

Рост производства парфюмерии в России наблюдается на фоне падения поставок импортной продукции, отмечают аналитики. За первые шесть месяцев текущего года импорт снизился на 10,6%, до 26,9 млн флаконов.

До этого сообщалось, что маркировка парфюмерии принесла в российский бюджет уже свыше 5,5 млрд рублей.

Ранее стало известно, сколько россиянки тратят на красоту.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами