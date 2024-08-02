Производство парфюма в России достигло рекорда

По итогам первого полугодия в России произвели 51,6 млн флаконов парфюма. Это рекордный показатель с начала маркировки парфюмерной продукции (2021 год). Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистику «Центра развития перспективных технологий» (ЦРПТ).

Для сравнения: за январь — июнь 2023 года было выпущено 39,3 млн флаконов, а за аналогичный период 2022-го — 34,7 млн флаконов.

Сильнее всего за полгода выросло производство духов — в 2,5 раза, до 12,4 млн флаконов. Выпуск одеколонов и душистой воды увеличился на 30,7%, до 5,1 млн флаконов, перфорированной воды — на 29,4%, до 13,2 млн флаконов.

Рост производства парфюмерии в России наблюдается на фоне падения поставок импортной продукции, отмечают аналитики. За первые шесть месяцев текущего года импорт снизился на 10,6%, до 26,9 млн флаконов.

До этого сообщалось, что маркировка парфюмерии принесла в российский бюджет уже свыше 5,5 млрд рублей.

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