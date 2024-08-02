В России остановился рост цен на один тип жилья

Стоимость «первички» в России перестала расти после отмены льготной ипотечной программы . Об этом пишет ТАСС со ссылкой на результаты исследования портала «Мир квартир».

Цена квадратного метра в новостройке в среднем по России за прошлый месяц увеличилась всего на 0,5%, до 135,95 тыс. рублей. Средняя стоимость строящихся квартир и вовсе снизилась на 0,1%, до 7,18 млн рублей.

«По существующим рыночным ипотечным ставкам потребители не хотят брать жилищные кредиты. Пока высока ключевая ставка ЦБ, они предпочитают хранить деньги на банковских депозитах под выгодный процент», — комментирует динамику на рынке генеральный директор портала Павел Луценко.

С 1 июля 2024 года в России отменили льготную ипотеку под 8% на жилье в новостройках. Программу льготной IT-ипотеки продлили до 2030 года, внеся при этом ряд изменений в условия ее выдачи.

Ранее стало известно, сколько россияне готовы платить по ипотеке.