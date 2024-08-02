Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России остановился рост цен на один тип жилья

«Мир квартир»: новостройки перестали дорожать после отмены льготной ипотеки

close
100%
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Стоимость «первички» в России перестала расти после отмены льготной ипотечной программы . Об этом пишет ТАСС со ссылкой на результаты исследования портала «Мир квартир».

Цена квадратного метра в новостройке в среднем по России за прошлый месяц увеличилась всего на 0,5%, до 135,95 тыс. рублей. Средняя стоимость строящихся квартир и вовсе снизилась на 0,1%, до 7,18 млн рублей.

«По существующим рыночным ипотечным ставкам потребители не хотят брать жилищные кредиты. Пока высока ключевая ставка ЦБ, они предпочитают хранить деньги на банковских депозитах под выгодный процент», — комментирует динамику на рынке генеральный директор портала Павел Луценко.

С 1 июля 2024 года в России отменили льготную ипотеку под 8% на жилье в новостройках. Программу льготной IT-ипотеки продлили до 2030 года, внеся при этом ряд изменений в условия ее выдачи.

Ранее стало известно, сколько россияне готовы платить по ипотеке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами